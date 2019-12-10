Долг Януковича: Россия нарастила требования до 4,5 млрд долларов

От решения Верховного суда в Лондоне зависит, придется ли Украине рассчитываться по огромному "долгу Януковича"

/ Фото: Сегодня

Требования Кремля в споре по еврооблигациям номинальной стоимостью 3 млрд долларов выросли. Теперь российская сторона подсчитала, что якобы с учетом начисленных процентов обязательства Украины увеличились до порядка 4,5 млрд долларов. Об этом сообщили в Минфине РФ.

"Еврооблигации, номинированные в долларах США, были выпущены Украиной и приобретены по подписке Российской Федерацией в декабре 2013 года. Процентная ставка по ним составляет 5% годовых, то есть была на тот момент ниже рыночной ставки для украинского долга. После трех платежей в счет начисленных процентов Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга, который должна была произвести 21 декабря 2015 года, а также не осуществила последнего платежа в уплату процентов. На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 млрд долларов", – полагают в Министерстве финансов РФ.

Такая оценка приведена в сообщении российского министерства о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями – компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ, на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам.

Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

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Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу The Law Debenture и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно", – отмечается в сообщении.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Министерстве финансов Украины 9 декабря решили, кто будет представлять украинскую сторону в споре по еврооблигациям на 3 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина получила от РФ кредит на 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Именно эти 3 млрд долларов впоследствии окрестили "долгом Януковича". Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако в Украине произошла Революция Достоинства. И успели выделить только первый транш.

Представители нынешней украинской власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

Верховный суд Великобритании проведет на этой неделе – 9-12 декабря – очередные слушания в рамках судебного процесса в Лондоне между Россией и Украиной относительно так называемого "долга Януковича" в сумме 3 млрд долларов.

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