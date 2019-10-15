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Доллар и цены: эксперт объяснил, ждать ли дешевых товаров

15 октября, 09:22

Курс валют в Украине оказывает влияние на цены, но не является ключевым фактором

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Украинцев удивляет, чтодоллар падает, а цены – нет. Как объяснили новостям "Сегодня" эксперты, курс валют в Украине, действительно, оказывает влияние на цены, но решающим фактором не является.

"Ценам намного сложнее снижаться, чем расти. Даже если есть определенные факторы, которые приводят и к тому, и к тому. Снижение цены происходит только тогда, когда есть очень высокая конкуренция или выходит новый товар, который заменяет ваш. Тогда цены падают", – рассказал экономист Сергей Фурса.

То есть украинцам не следует рассчитывать, что с падением курса и цены поползут вниз. По прогнозам экономистов, они будут расти и дальше, но меньшими темпами.

Напомним, на сегодня, 15 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,54 грн. Евровалюта при этом медленно дорожает.

Как сообщалось, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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Источник: Сегодня

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