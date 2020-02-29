"Достигли существенного прогресса": в МВФ сделали важное заявление по Украине

Во время визита в Киев миссия МВФ достигла прогресса в переговорах с Украиной о законах, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Команда специалистов МВФ, посетивших Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности", - заявил Люнгман.
Также он добавил, что в ближайшие дни дискуссии продолжатся.
Ранее мы писали, что Украина уже заканчивает работу над выполнением задач от Международного валютного фонда (МВФ), которые нужны для старта новой трехлетней программы кредитования.
Напомним, эксперты фонда прилетели в Украину 20 февраля, чтобы обсудить с властями политику ускорения роста экономики и обеспечение стабильности. В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.
В декабре министр финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.
Кроме того, не так давно министр развития экономики Тимофей Милованов в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, что среди этих пунктов нет требования провести земельную реформу.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк