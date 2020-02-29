"Достигли существенного прогресса": в МВФ сделали важное заявление по Украине

Эти успехи были достигнуты во время визита экспертов миссии в Киев

Во время визита в Киев миссия МВФ достигла прогресса в переговорах с Украиной о законах, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Команда специалистов МВФ, посетивших Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности", - заявил Люнгман.

Также он добавил, что в ближайшие дни дискуссии продолжатся.

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Ранее мы писали, что Украина уже заканчивает работу над выполнением задач от Международного валютного фонда (МВФ), которые нужны для старта новой трехлетней программы кредитования.

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Напомним, эксперты фонда прилетели в Украину 20 февраля, чтобы обсудить с властями политику ускорения роста экономики и обеспечение стабильности. В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

В декабре министр финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

Кроме того, не так давно министр развития экономики Тимофей Милованов в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал, что среди этих пунктов нет требования провести земельную реформу.

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