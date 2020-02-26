Украина и МВФ готовят новую программу: в НБУ рассказали о прогрессе

Сологуб уточнил, что у фонда нет вопросов к Национальному банку

Украина уже заканчивает работу над выполнением задач от Международного валютного валютного (МВФ), которые нужны для старта новой трехлетней программы кредитования. Об этом рассказал замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью агентству УНИАН.

"Большинство требований МВФ для заключения новой программы Украина выполнила. Да и работа над еще не выполненными предварительным шагами уже тоже почти закончилась", – подчеркнул Сологуб.

По его словам, вопросов у миссии МВФ, которая сейчас находится в Украине, к Нацбанку нет.

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"В МВФ к нам вообще вопросов нет: Нацбанк выполняет цели монетарной политики", – сказал он.

Напомним, эксперты фонда прибыли в Украину 20 февраля, чтобы обсудить с властями политику ускорения роста экономики и обеспечение стабильности. В конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

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В декабре министр финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

При этом в феврале министр развития экономики Тимофей Милованов в интервью телеканалу "Украина 24" уточнил, что среди этих пунктов нет требования провести земельную реформу. Смотрите полную версию интервью с министром:

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