В условиях получения кредита МВФ нет рынка земли – Милованов

Об этом участник переговоров Тимофей Милованов заявил в эксклюзивном интервью на телеканале «Украина 24»

В условиях получения кредита МВФ нет требований по рынку земли.

Об этом член правительства заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном".

"Этого как условия получения программы нет. Есть определенные структурные законопроекты, которые обсуждались, и эти законопроекты связаны с рынком земли, и здесь, возможно, будет интересно знать, что главное желание фонда – сделать так, чтобы для среднего и малого бизнеса были или равные условия, или лучше условия. То есть, здесь мы на той же позиции находимся. Но предварительного условия для рынка земли нет в тех договоренностях с МВФ. Конечно, они следят, как события в Украине развиваются, и по этому вопросу. То, что я могу вам гарантировать, что там нет условия по рынку земли, это точно", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Сейчас продолжаются переговоры с МВФ, миссия фонда находится в Киеве, напомнил Тимофей Милованов.

"Мы договорились на уровне рабочем, горизонтальном. Согласовали, что должно быть написано в этой сделке. А теперь нужно доказать это согласование до конца. Я не обо всем могу говорить. Переговоры продолжаются. Сейчас миссия находится в Киеве. Я буду встречаться на выходных с ней. Нам нужно провести этот раунд переговоров для того, чтобы выносить его на Совет директоров МВФ", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Напомним, в Верховной Раде Украины с 6 февраля продолжается процесс рассмотрения во втором чтении законодательства об обороте сельскохозяйственных земель.

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