Доступ иностранцев к украинской земле: Зеленский развеял мифы и "страшилки"

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Предлагаемая властью модель рынка земли в Украине предполагает, что сельхозугодья смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинскими аграриями в четверг в Киеве. Такое же условие доступа иностранцев к украинским полям ранее озвучивали в Кабмине.

"Хочу развеять несколько мифов. Первое – земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании", – сказал Зеленский.

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Также он заверил, что земля – это собственность украинских граждан.

"Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами – это бред. Земля – это собственность граждан. Но у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою землю. Полноценное – это право владеть, пользоваться и распоряжаться землей", – объяснил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выставил Кабмину четкий срок открытия рынка земли. Глава государства на встрече с топ-чиновниками 2 сентября также назначил ответственных за проведение земельной реформы. После этого состоялось первое заседание Кабмина Гончарука.

Мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент сначала должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

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