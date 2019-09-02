Два в одном: как будет работать Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Алексей Оржель / Фото: Кабинет министров Украины

Министр энергетики и защиты окружающей среды, член нового Кабинета министров под руководством Алексея Гончарука Алексей Оржель рассказал, зачем нужно объединение Министерства экологии с Министерством энергетики, а также назвал приоритеты деятельности новообразованного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, объединение поможет ведомствам избежать конфликтов в вопросе влияния энергетики на окружающую среду. При этом Оржель заверил, что вопросы защиты экологии не станут второстепенными, а все проекты будут разрабатываться комплексно.

"Основная цель объединения двух министерств – обеспечить комплексный подход к государственной политике в сфере использования природных ресурсов и энергии и сформировать единую государственную политику по преодолению негативных последствий глобального изменения климата. Такой подход в настоящее время является общепринятым в европейской и мировой практике, в частности в таких странах ЕС, как Франция, Дания, Греция, Португалия, а также в Австралии", – отметил Оржель.

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Он подчеркнул, что в программе деятельности правительства есть планы по увеличению объемов возобновляемой энергетики и наращиванию добычи собственных энергоносителей.

"Мы поддерживаем развитие возобновляемой энергетики и с точки зрения инвестиций и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Мы должны понять, какие энергопотери происходят в процессе потребления и затем создать комплексную правительственную программу максимальной энергетической и экологической эффективности. Для возглавляемого мной министерства рост экономики является также приоритетом – с акцентом на энергоэффективность на уровне инфраструктуры. Это является способом преодоления энергетического бедности", – считает Оржель.

Также министр рассказал о будущих поставках газа в Украину из Польши.

"У нас была договоренность с польской стороной по обеспечению возможности интерконнектора, а также проведению всех необходимых для этого работ с обеих сторон. Следующая работа будет проводиться на уровне экспертных групп. Если интерконнектор начнет функционировать, мы осторожно оцениваем объем поставок газа в Украину в рамках миллиарда кубометров. Однако, несмотря на планы Польши по увеличению мощностей терминала в Свиноуйсьце и строительство терминала в Гданьске, уже в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на значительное увеличение объемов газа, который может быть предложен Украине со стороны Польши, что в свою очередь обеспечит полную загрузку транзитных мощностей", - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум. Как отметил секретарь СНБО Александр Данилюк, одним из шагов к обеспечению энергетической независимости Украины станут поставки сжиженного газа через Польшу. Данилюк считает подписание меморандума исторически важным для Украины.

Новости "Сегодня" также сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. В связи с этим "Нафтогаз Украины" готовится к тому, что российская сторона может спровоцировать газовый кризис.

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