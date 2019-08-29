Украина купит американский газ у Польши: подписано соглашение

Газ из США поступит в Польшу в начале ноября, а поставки в Украину будут осуществляться до конца года

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина получит американский газ, который сначала поступит в LNG-терминал польской нефтегазовой компании (PGNіG), а после регазификации будет продан "Энергетическим ресурсам Украины" (ЭРУ).

Стороны подписали соответствующее соглашение, информирует пресс-служба украинской компании в четверг, 29 августа.

"Благодаря последовательному расширению поставок сжиженного газа PGNiG способна предлагать природный газ большему количеству потребителей", – сказано в сообщении.

В Польшу газ из США прибудет в начале ноября, и поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года.

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Президент правления PGNiG Петр Возняк заявил, что за последние два года польская компания получила весомый опыт на рынке сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия — Прикарпатья.

"Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года", – добавил он.

В свою очередь директор "ЭРУ Трейдинг" Ярослав Мудрый отметил, что газ законтрактован для закачки и хранения в подземных хранилищах газа (ПХГ) для дальнейшей поставки потребителям в зимний период.

"В данном случае, учитывая развитую структуру украинской газотранспортной системы, Украина может стать не последним пунктом назначения американского СПГ, который в дальнейшем может поставляться в такие страны как Венгрия, Румыния и даже Молдова", – сказал он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала закачивать природный газ в ПХГ с начала апреля, которые, по последним данным, превысили 18 млрд куб. м.

Владимир Гройсман, который до 29 августа занимал должность премьер-министра Украины, отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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