"Дыра" во внешней торговле растет: на сколько купила и продала Украина

Итоги по экспорту и импорту товаров и услуг за девять месяцев подвели в Госстате

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Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2019 года составил 44,84 млрд долларов, а импорт – 48,91 млрд долларов. Каждый из показателей вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает сегодня, 14 ноября, Государственная служба статистики, ранее отчитавшаяся о росте реального валового внутреннего продукта за третий квартал.

Таким образом, за девять месяцев этого года импорт товаров и услуг превысил экспорт – отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 4,07 млрд долларов.

В Госстате отметили, что в январе-октябре 2018 года внешнеторговая "дыра" была на уровне 3,83 млрд долларов, то есть отрицательное сальдо в этом году превысило прошлогоднее на 6%.

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Новости "Сегодня" писали, что за шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг составлял 29,54 млрд долларов, а импорт – 31,16 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины достигло почти 1,62 млрд долларов.

Подробнее читайте в нашей статье – Как Украина торгует с миром: с Зимбабве по нулям, а Польша обошла РФ

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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