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Экономика просела и будет падать дальше: в Кабмине подсчитали потери ВВП

6 августа, 17:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

При этом результаты второго квартала года могут оказаться лучше, чем ожидалось

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины, роста которого ждут уже в 2021 году, в январе-июне 2020 сократился на 6,5%. Об этом сообщил УНН со ссылкой на предварительные данные Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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"По итогам января-июня сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 6,5%. За первые пять месяцев (январь-май) падение ВВП было оценено на уровне 5,9%. Следовательно, за месяц ВВП сократилось на 0,6%", – говорится в сообщении.

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Кроме того ожидается падение ВВП за второй квартал 2020 года ко второму кварталу 2019 на уровне 11%, что меньше, чем 14%, которые ожидались ранее.

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Напомним, ранее Национальный банк отмечал в своем инфляционном обзоре, что в Украине наметился выход из коронакризиса. Впрочем, по данным НБУ, восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В целом, по расчетам Нацбанка, экономика Украины сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%.

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Напомним, в правительстве не исключают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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