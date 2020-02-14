Рост украинской экономики резко сбавил темпы

/ Фото: пресс-центр НБУ

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2019 года составил 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, замедлившись с 4,1% по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост ВВП все же составил 0,1%.

В Государственной службе статистики подчеркивают, что оценка является предварительной. Кроме того, не приводится показатель ВВП на душу населения, а также номинальный ВВП.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

Реклама

При этом премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

В тренде Цена на газ по-новому: Гончарук объяснил правила

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама