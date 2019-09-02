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Рост экономики Украины на 40%: планы нового Кабмина

2 сентября, 13:50

Премьер-министр назвал цель его команды амбициозной, но реалистичной

/ Фото: Pixabay

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в течение пяти лет по меньшей мере на 40% является главным вызовом для нового Кабинета министров.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи президента Владимира Зеленского с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов, сообщает Правительственный портал.

"Цель моей команды – добиться роста экономики минимум на 40% в течение пяти лет. Это быстрая, амбициозная, но реалистичная задача. Экономический рост создаст в Украине около 1 млн рабочих мест", – заявил премьер.

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По его словам, задача его команды – преодолеть бедность, так как выжить на существующий прожиточный минимум невозможно.

"Составной частью этой задачи являются тарифы. Цифры в платежках должны быть меньше, и мы сейчас думаем, как это сделать", – подчеркнул Гончарук.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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Источник: Сегодня

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