Экономика Украины растет неожиданно быстро: Bloomberg указал на прогресс

/ Фото: Сергей Ус, Сегодня

На фоне последних заявлений президента Владимира Зеленского, что экономику Украины ждет рывок – рост ВВП до 7%, на западе уже отметили быстрые темпы роста валового внутреннего продукта.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Темпы роста ВВП 4,6% были неожиданно быстрыми. Всемирный банк предупредил, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу. Президент Владимир Зеленский, партия которого получила контроль над парламентом на выборах, пообещал достичь роста ВВП в 5% и более в ближайшие годы. Озвученный план реформ вселяет оптимизм среди инвесторов", – говорятся в статье.

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Так, например, директор по инвестициям Aberdeen Asset Management PLC в Лондоне Виктор Шабо отмечает, что "первые признаки обнадеживают". Отмечается, что эта компания обладает крупным пакетом украинских бондов. Он выразил сожаление о досрочном избавлении компании от варрантов, привязанных к росту ВВП, выпущенных Украиной в 2015 году в рамках реструктуризации долга.

В то же время в статье отмечают, что поддерживать рост ВВП на длительный период будет непросто, хотя замедление мировой экономики будет сдерживать спрос на украинские металлы и сельскохозяйственный экспорт.

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В свою очередь специалист по долговым инвестициям на развивающихся рынках в JPMorgan Asset Management считает важными факторами в повышении темпов роста экономики низкую инфляцию, предусмотрительную денежно-кредитную и фискальную политику и стабильную правовую базу – это те вопросы, которые пообещал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", рост украинской экономики побил рекорд с 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы статистики. В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%. При этом по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины вырос на 4,6%.

Ранее мы писали, что рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд. При этом Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%.

Напомним, в мае в Киеве состоялся форум, на котором обсуждали, как развивать малый и средний бизнес и привлекать в него инвестиции:

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