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Рост украинской экономики побил рекорд с 2016 года

Сегодня, 11:47

Эксперт оценил данные Госстата и напомнил о ситуации в соседних странах

/ Фото: пресс-центр НБУ

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%. При этом по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины вырос на 4,6%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы статистики.

Этот показатель является наивысшим с четвертого квартала 2016 года. В первом квартале 2019 года рост реального ВВП составлял 2,5%. При этом по отношению к первому кварталу 2019 года ВВП вырос на 1,6%.

"Экономический рост продолжается 14-й квартал подряд. 4,6% (по предварительным данным) - это один из самых высоких темпов роста за многие годы. Но чтобы догнать наших западных соседей, нужно еще очень и очень много времени. ВВП Польши растет уже 25 лет", - прокомментировал данные ВВП финансист Михаил Демкив на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленеский уверен, что темпы роста ВВП Украины достигнут 5-7% в год через пять лет. Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию.

Напомним, рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд. При этом Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%. 

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Источник: Сегодня

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