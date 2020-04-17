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Экономику Европы ждет неизбежное падение: Лагард о последствиях коронавируса

17 апреля, 14:04

Ксения Капустинская

Глава Европейского центробанка рассказала о неопределенности

Экономика еврозоны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 столкнулась с резким падением ВВП и быстрым ухудшением ситуации на рынке труда. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Неопределенность очень высока и останется высокой, что делает исключительно сложным прогнозирование потенциального масштаба и продолжительности неизбежной рецессии, а также последующего восстановления экономики", – считает Лагард.

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При этом инфляция в еврозоне является низкой на фоне обвала цен на нефть, и вероятно, продолжит ослабляться в ближайшее время. Среднесрочные ожидания для темпов роста потребительских цен в еврозоне являются "крайне неопределенными", отметила Лагард.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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экономика кризис ЕС падение ВВП Кристин Лагард еврозона коронавирус ЕЦБ

Источник: Интерфакс

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