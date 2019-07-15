Эксперт назвал самый эффективный вариант открытия рынка земли

Ограничения снижают стоимость активов, но малый бизнес нужно поддержать, считает специалист

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Любые ограничения относительно того, кто должен владеть земельными участками, и объема продажи земли в одни руки снижают эффект от введения открытого рынка земли. Такое мнение выразил Олег Нивьевский, доцент Киевской школы экономики в ходе панельной дискуссии общественной коалиции "За отмену земельного моратория", передает корреспондент сайта "Сегодня".

"Без ограничений и при условии поддержки малых субъектов хозяйствования – такой вариант наиболее полезный для роста ВВП Украины. Это 3,8% [ВВП] дополнительно в годовом выражении", – сказал Нивьевский.

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При этом он подсчитал, что в случае открытия рынка земли без каких-либо ограничений, но и без поддержки малых фермеров рост ускорится лишь на 2%. По словам Нивьевского, ограничения при открытии рынка земли можно обойти, но они в любом случае занижают стоимость актива и увеличивают расходы при транзакциях.

Напомним, ранее в ЕБРР подсчитали, что отсутствие рынка земли приводит к снижению ВВП Украины приблизительно на 1% в год. При этом аналитики подчеркивают, что украинцам не стоит бояться введения рынка земли.

Как известно, запрет на продажу земель с/х назначения был введен в Украине в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019.

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Такой закон все еще находится только на стадии разработки и обсуждения.

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