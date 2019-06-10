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Эксперт назвал три реформы для экономического прорыва Украины

10 июня, 12:38

Рост ВВП может ускориться вдвое, уверен специалист

Фото: пресс-центр НБУ

ВВП Украины растет 12 кварталов подряд — с апреля 2016 года, но темпы роста пока недостаточны для экономического прорыва. Как рассказал новостям "Сегодня" президент Украналитцентра Александр Охрименко, для ускорения роста экономики Украине нужно совершить ряд реформ.

"Главных — три. Первая — открытие рынка сельхозземли с продажей ее в частные руки либо арендой на долгий срок — до 49 лет. Это повысит урожайность за счет внедрения инвесторами современных технологий в растениеводстве и животноводстве. Наш рынок сбыта — прежде всего Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, он многомиллиардный. (Но открытие рынка земли весьма неоднозначно воспринимается обществом и политиками. Противники в этом усматривают угрозу разбазаривания своих пахотных черноземов. – Авт.). Вторая реформа — развитие машиностроения, в первую очередь производственная кооперация: поставка деталей и узлов, а не готовых изделий. Так много лет успешно работает промышленность Польши, Турции. Третья — устранение коррупции и создание долгосрочных "правил игры" для инвесторов", -рассказал Охрименко.

Он подсчитал, что если эти реформы будут внедрены, через пять лет ВВП Украины будет расти не на 3% в год, а вдвое быстрее.

Подробнее о способах ускорить рост ВВП Украины читайте на сайте "Сегодня" – "Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев".

Также  новости "Сегодня" писали о том, что из-за переноса реформы энергорынка Украина может потерять финансовую поддержку. По соглашению с Евросоюзом энергореформа должна заработать в этом году:


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Тег экономика, реформа, ВВП, Охрименко, рост ВВП, реформы

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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