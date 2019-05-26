Эксперт подсчитал, насколько за год подорожал квас в Украине
Цены на продукты изучил Алексей Дорошенко
Приготовление 1,5 л белого кваса в домашних условиях за год подорожало на 12% – с 10,3 грн до 11,5 грн. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Он указал, как повысились цены на каждый из продуктов:
- ржаной хлеб (250 г): май 2018 года – 4,2 грн, май 2019 года – 5,1 грн (+21%);
- сахар (80 г): 2018 – 1,2 грн, 2019 – 1,1 грн (-8%);
- изюм (40 г): 2018 – 3,4 грн, 2019 – 3,7 грн (+9%);
- сухие дрожжи (3 г): 2018 – 1,5 грн, 2019 – 1,6 грн (+7%).
Ранее Дорошенко сообщил, что овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн, а потребительская инфляция в прошлом месяце составила 1%. Таким образом, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.
Также он рассказал, что с мая 2018 года приготовление окрошки в Украине подорожало на 6% – с 96,9 грн до 102,9 грн.
Весной 2019 года подорожали традиционные выезды на шашлыки. "Сегодня" отправились на рынок, чтобы проверить, сколько нужно выложить за пикник и смогут ли украинцы позволить себе такой отдых:
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