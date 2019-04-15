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По цветущим деревьям в Украине ударили морозы: ждать ли дефицита фруктов

Сегодня, 12:01

Зерновым заморозки не повредят, а дожди даже пойдут на пользу

Фото: Pixabay

После очень теплого начала апреля в Украину пришло похолодание с заморозками в нескольких областях. Такие погодные условия по-разному отразятся на урожае, отметил в комментарии "Сегодня" замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"На урожай овощей [сложившиеся погодные условия] не повлияют. На зерновые также. Те дожди, которые сейчас выпадают в южных, восточных, центральных областях – через несколько дней они распространятся на всю территорию Украины – очень положительно влияют. Поскольку у нас были проблемы с увлажнением верхних слоев почвы", – рассказал эксперт.

Однако заморозки в воздухе негативно отразятся на урожае абрикоса.

"Наиболее неблагоприятные условия – для тех плодовых, которые зацвели, – продолжает Прокопенко. – Заморозки в течении последних дней были замечены в западных, северных областях, а также в Винницкой области. В воздухе они достигали от нуля до минус 1,5 градуса. В тех местах, где абрикосы уже зацвели, такие температуры могут повреждать цветы, поэтому там ожидается недобор урожая".

Однако эти районы не является основной производственной зоной выращивания абрикос, отмечает эксперт. Кроме того, в дальнейшем заморозки будут прекращаться – завтра, 16 апреля, они ожидаются только в крайних западных областях, к тому же – только не почве.

В целом негативного влияния погодных условий на сельское хозяйство не ожидается, резюмируют в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики попытались спрогнозировать погоду на весь апрель.  

При этом в Ужгород уже пришла настоящая весна. В городе обильно покрылась цветом белая магнолия Кобус и любимая среди гостей города магнолия Суланжа. Именно эти деревья дают старт весеннему туристическому сезону на Закарпатье:


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Тег урожай, погода, фрукты, овощи, заморозки, укргидрометцентр, зерновые

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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