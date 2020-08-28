5G в Украине: когда появится и зачем нужен

Разговоры о внедрении интернета нового поколения не утихают вот уже который месяц. Некоторые уже с нетерпением ждут появления 5G, а другие выходят на митинги и пытаются разрушить вышки сотовой связи 5G, ведь они якобы испускают вредное излучение и вредят здоровью.

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Например, летом волна вандализма против установки вышек сотовой связи 5G достигла Польши. Люди сжигали столбы и разрушали сами вышки. В Украине ничего поджечь пока что не пытаются, но на митинги против 5G уже выходят. Один из таких митингов прошел в центре Киева в начале августа. Протестующие провели акцию под стенами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи, с требованием остановить "увеличение электромагнитного излучения на украинцев". По их мнению, "излучение" 5G опасно для людей.

К слову, петиция о запрете 5G на территории Украины набрала 25 тысяч голосов, из-за чего президент Владимир Зеленский должен был на нее отреагировать. Гарант ответил, что 5G является безопасной для здоровья людей технологией и поблагодарил всех за активную гражданскую позицию. А на сайте НКРСИ есть даже отдельный раздел, где подробно рассказывают, почему 5G не вредит здоровью людей, и ссылаются на международные исследования. Сайт "Сегодня" решил разобраться, когда же в Украине появится 5G и зачем нужна связь нового поколения.

Для чего нужен 5G

Когда мы говорим о 5G, речь идет не столько об абонентах, сколько о промышленном использовании. Так как именно 5G позволит запускать автомобили на самоуправлении и передавать огромные объемы информации всего за несколько секунд.

Мобильные операторы называют основные характеристики сетей 5G:

одновременное подключение нескольких сот тысяч беспроводных датчиков;

более высокая спектральная эффективность по сравнению с 4G;

повышение эффективности передачи сигнала;

значительное снижение задержки по сравнению с LTE;

скорость передачи данных десятки Мбит/с для десятков тысяч пользователей одновременно;

скорость передачи данных 100 Мбит/с в условиях мегаполисов;

скорость передачи данных 1 Гбит/с одновременно для многих пользователей на одном этаже.

"5G открывает уникальные возможности для абсолютно новых технологий и решений, которые будут проявлять себя в совершенно разных сферах жизни: коммуникации, медицина, логистика, безопасность, "умный город", развлечения и многое другое. Для того, чтобы смотреть видео на YouTube, делиться фото в мессенджерах, устраивать онлайн-стримы или видео-конфренции качественного 4G более чем достаточно. Технология 5G — промышленная, она может повлиять на развитие многих отраслей экономики", — говорят в компании lifecell.

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Связь нового поколения позволит удаленно управлять различной техникой, обеспечивать функционирование VR-игр без задержки сигнала, смогут появиться беспилотные автомобили, интернет вещей, умные дома и т.д.

Дмитрий Пономаренко отмечает, что массовым новое поколение связи сразу не станет, как это было с 4G, где количество пользователей выросло до миллиона уже в течение первого месяца работы сети.

"Не всем пользователям нужен 5G. Трафик растет, но это не массовая технология. 5G решает задачи: услуги для дополненной реальности, дронов, подключенных автомобилей и автоматизации промышленности, которые ранее были не возможны. Сейчас это "найс ту хев", в 2025 году это будет "маст хев". Тут мы в одном ключе с общемировым развитием", — говорит директор по стратегии Vodafone Украина.

Он подытожил, что 5G — технология не для массового рынка, а для промышленного использования, по крайней мере, на данном этапе. Для технологических проектов в различных отраслях. 5G будет внедряться там, где есть готовность рынка, где будет запрос от государства, промышленности, сельского хозяйства.

Когда появится 5G в Украине

В мае 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" и отметил, что связь 5G в 2020 году заработает в большинстве стран ЕС, поэтому он подписал указ, который четко определяет график запуска связи пятого поколения в 2020 году в Украине. Тем не менее, прошла уже половина 2020 года, но запуск 5G в Украине так и не приблизился.

"В Украине, в отличие от большинства стран ЕС, тендеры на частоты для развития 5G еще не проводились. Поэтому сроки запуска этой технологии назвать пока невозможно. Мобильные операторы сосредоточены на развитии технологии LTE/4G, которая в Украине появилась не так давно", — говорят нам в компании "Киевстар".

Дмитрий Пономаренко, директор по стратегии Vodafone Украина, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что лицензия на 5G, вероятнее всего, будет доступна в начале 2022 года.

"Говорить о более ранних сроках запуска нецелесообразно по нескольким причинам: пока не сформирована 5G экосистема — на рынке практически нет пользовательских устройств с поддержкой новой технологии, нет готовности и массовой потребности интеграции 5G в услуги — в той временной точке, в которой мы находимся. Кроме того, перед телеком-компаниям сегодня стоит очень амбициозная задача — обеспечить национальное покрытие 4G в сельской местности. В целом по стране до конца 2021 года 90% жителей Украины должны получить доступ к скоростному интернету. Основные инвестиции будут направлены на выполнение этой задачи. Поэтому 2022 год — это минимально возможные сроки начала строительства сетей 5G", — отмечает Пономаренко.

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В компании lifecell добавляют, что по состоянию на начало июля 2020 года 5G сети уже были развернуты в 59 странах. По данным GSMA до 2025 года в мире будет 1,2 миллиарда пользователей 5G.

"Существует совокупность составляющих, от которых зависит запуск 5G в Украине. На большинство из них мобильный оператор не имеет прямого влияния. Это регуляторные, технические, потребительские и экономические факторы", — отметили в компании.

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