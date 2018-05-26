Эксперты рассказали, как демографический кризис сказывается на пенсионной системе

Пенсионная реформа в Украине продолжает набирать обороты. Так, уже с начала 2019 г. в стране должен начать работать второй уровень пенсионной системы, суть которого состоит в том, что каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты.

Сейчас эксперты отмечают, что солидарная система себя давно изжила и нуждается в реформировании, но внедрение второго уровня только усугубит ситуацию. На пенсионную систему и ее состояние влияет много факторов, от макроэкономического климата в стране до демографического положения.

Демографический кризис – это один из основных факторов, который подталкивает к реформированию пенсионной системы, т.к. количество работаюших уменьшается, а количество пенсионеров продолжает расти. Сейчас соотношение пенсионеров и плательщиков взносов выглядит так: на 100 плательщиков взносов приходится 95 пенсионеров. В будущем число пенсионеров на 100 плательщиков может составить от 114 до 125 человек.

По мнению социологов, в Украине нет ресурса для мобилизации дополнительных плательщиков взносов в солидарную систему, т.к. демографическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Практически все существующие демографические прогнозы говорят о том, что население Украины в будущем будет сокращаться быстрыми темпами.

"Население будет уменьшаться за счет людей трудоспособного возраста. Это связано с тем, что наша страна пережила трудный переходной период в 90-е годы, когда было резкое снижение рождаемости. Поколение новорожденных уменьшилось в два раза. Сейчас эти дети подросли и вышли на рынок труда. Вернуться назад, к тем показателям в 50 млн вообще не представляется возможным. Не нужно делать из этого трагедии, нужно думать, как выходить из этой ситуации. Украина не единственная страна с такими проблемами, здесь и страны Балтии, и Болгария, т.е. это страны Восточной Европы, которые потеряли демографический потенциал из-за сложного периода в 90-х", – поясняет сложившуюся ситуацию Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Институт демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины.

Известно, что в 2017 г. население Украины возрастом 15–70 лет составляло около 28,8 млн людей, из которых только 12,5 были официально трудоустроены. Около 1,7 млн людей – это безработные, 5,9 млн – пенсионеры, 4,7 – ученики, студенты и те, кто выполняют домашние и семейные обязательства, а еще 3,7 млн – люди с неформальной занятостью.

Напомним, на днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий в Украине станет автоматическим и не будет зависеть от политических обещаний.

А незадолго до этого в Кабмине рассказали, когда украинцам снова пересчитают пенсии.

Более подробно о том, что принесет украинцам второй уровень пенсионной системы, читайте в материале сайта "Сегодня": Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы