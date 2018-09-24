Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП – Минэкономразвития

При этом инфляция в Украине достигнет целевого ориентира в блшижайшие годы, ожидают аналитики

В Минэкономразвития состоялась дискуссия по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования между ведущими специалистами в сфере макропрогнозирования государственного и негосударственного сектора. По результатам дискуссии Минэкономразвития опубликовало очередной выпуск "Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз" (сентябрь 2018).

Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Так, эксперты, принявшие участие в обсуждении макроэкономического прогноза, ожидают рост ВВП на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% в 2019 году, 3,1% в 2020 году и 3,9% в 2021 году.

Эксперты также прогнозируют сокращение роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% – в 2019 году, 6% – в 2020 году и 5% – в 2021 году.

Среди главных рисков для экономики Украины на период прогноза эксперты выделили:

Внешние риски: неполучение запланированного финансирования от МВФ, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, в частности, активное военное противостояние на востоке страны.

Внутренние риски: усиление девальвационных тенденций на валютном рынке, недостаточно быстрое проведение реформ, сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков.

Напомним, сейчас НБУ прогнозирует, что в Украине заметно "притормозит" рост экономики. Так, по прогнозу Нацбанка, в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, а после 2018 года рост ВВП замедлится – до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году.

В то же время Кабинет министров дает другие прогнозы. Правительство ожидает роста ВВП в 2018 году на уровне 3,2%. В 2019 году Кабмин прогнозирует рост на 3%, в 2020-м – на 3,8%.

Рост украинской экономики в следующем году в проекте бюджета на 2019 год предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Ранее президент Петр Порошенко подчеркивал, что ВВП Украины растет во время войны: