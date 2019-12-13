Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Экспорт сахара упал: Украина сократила поставки почти в 10 раз

13 декабря, 06:10

Украинский сахар покупают в Узбекистане, Молдове и Грузии

/ Фото: Pixabay

Украина, в которой цены на продукты существенно выросли, по итогам первых трех месяцев 2019/2020 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) экспортировала 14,9 тыс. тонн сахара, что почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Согласно данным Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", экспорт сахара в ноябре этого года составил 3,2 тыс. тонн, в октябре – 6,8 тыс. тонн, сентябре – почти 5 тыс. тонн.

Среди основных стран-импортеров остаются страны: Узбекистан, Молдова, Грузия и др.

Реклама

"Укрцукор" прогнозирует в целом на 2019/2020 МГ экспорт на уровне 300 тыс. тонн.

Как сообщалось, со ссылкой на ассоциацию "Укрцукор", Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на 144,3 млн долларов, что на 27% меньше, чем за предыдущий МГ.

В тренде
Что в следующем году будет с ценами на хлеб
Фото: AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября, произвели почти1,04 млн тонн сахара. По данным ассоциации "Укрцукор", по состоянию на 11 ноября переработано 7,01 млн тонн сахарной свеклы. К этой дате в Украине заработал 31 сахарный завод.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным НАСУ, в этом году большинство сахарных заводов страны отложило начало нового сезона переработки свеклы на более поздние сроки. Отмечалось, что в большинстве регионов Украины из-за жаркой и сухой погоды образовалась почвенная корка, что затрудняло технологический процесс уборки урожая.

Ранее ассоциация также сообщила, что производство сахара в 2019-2020 маркетинговом году составит 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее. При этом оптово-отпускные цены на сахар вырастут на 18% – до 13 тыс. грн за тонну в связи с уменьшением производства.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

экспорт сахар заводы Укрцукор

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин сделал заявление о газовых переговорах с Украиной
Путин сделал заявление о газовых переговорах с УкраинойЭкономика
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решение
Доставка пенсий и субсидий на дом: Кабмин принял важное решениеЭкономика
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...