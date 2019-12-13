Экспорт сахара упал: Украина сократила поставки почти в 10 раз

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Украина, в которой цены на продукты существенно выросли, по итогам первых трех месяцев 2019/2020 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) экспортировала 14,9 тыс. тонн сахара, что почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Согласно данным Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", экспорт сахара в ноябре этого года составил 3,2 тыс. тонн, в октябре – 6,8 тыс. тонн, сентябре – почти 5 тыс. тонн.

Среди основных стран-импортеров остаются страны: Узбекистан, Молдова, Грузия и др.

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"Укрцукор" прогнозирует в целом на 2019/2020 МГ экспорт на уровне 300 тыс. тонн.

Как сообщалось, со ссылкой на ассоциацию "Укрцукор", Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года экспортировала 409,8 тыс. тонн сахара на 144,3 млн долларов, что на 27% меньше, чем за предыдущий МГ.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября, произвели почти1,04 млн тонн сахара. По данным ассоциации "Укрцукор", по состоянию на 11 ноября переработано 7,01 млн тонн сахарной свеклы. К этой дате в Украине заработал 31 сахарный завод.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным НАСУ, в этом году большинство сахарных заводов страны отложило начало нового сезона переработки свеклы на более поздние сроки. Отмечалось, что в большинстве регионов Украины из-за жаркой и сухой погоды образовалась почвенная корка, что затрудняло технологический процесс уборки урожая.

Ранее ассоциация также сообщила, что производство сахара в 2019-2020 маркетинговом году составит 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее. При этом оптово-отпускные цены на сахар вырастут на 18% – до 13 тыс. грн за тонну в связи с уменьшением производства.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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