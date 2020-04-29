Электронное государство: какие услуги доступны украинцам онлайн

Вынужденный карантин внес изменения в жизнь украинцев. Тысячи услуг – от дистанционного обучения до медицинских консультаций – теперь предлагают онлайн. Кроме того, отныне каждый украинец, у которого есть ID-карта или биометрический загранпаспорт, может загрузить на смартфон электронный аналог документа и не носить с собой бумажное или пластиковое удостоверение личности.

В условиях ограниченного передвижения это должно было облегчить жизнь. Но, судя по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, рассчитывать на это пока не стоит – проект еще сырой.

Цифровые водительские права, электронная программа оформления пособия по безработице, перерасчет пенсии, онлайн-регистрация браков и новорожденных... Все это – уже запущенные элементы проекта "Государство в смартфоне". Но что из этого работает так, как должно работать?

Реклама

С начала этой недели в небе можно наблюдать новое, доселе невиданное явление – длинный ряд спутников. Это небесные аппараты Starlink, которые должны в будущем обеспечить каждого землянина интернетом. Ведь, скорее всего, без доступа к сети жить будет невозможно – все документы понемногу переезжают в смартфоны.

"Дія" – украинское приложение для смартфонов, разработанное Министерством цифровой политики – в украинских "умных магазинах" уже занимает первое место по количеству загрузок. За первые два месяца приложение загрузили более двух миллионов раз.

"Цель – 20 млн пользователей. Электронный сервис "Дія" призван заменить чиновников. То есть, вместо того, чтобы ходить по кабинетам для решения жизненных или деловых вопросов, вы можете с дивана нажать виртуальные кнопки – и ваш запрос удовлетворят. Но пока в приложении собираются все ваши документы. Они являются не заменителями ваших удостоверений, а только их цифровыми копиями. Пользоваться ими можно где угодно в пределах Украины. Некоторые водители уже оценили преимущества. Пластик можно забыть дома", – рассказывает глава МВД Арсен Аваков.

Президент Владимир Зеленский сообщает, что ID-карта и загранпаспорт – это уже третий и четвертый документы, переведенные в "цифру" на пути к "Государству в смартфоне". Первыми были водительское удостоверение и техпаспорт транспортного средства.

Но "Дія" действует только там, где есть интернет. Если нет сети, сел или заглючил смартфон – возвращайтесь на предыдущий уровень цивилизации и доставайте пластиковые или бумажные документы.

"Хочется об этом вообще не думать. Просто едешь себе и едешь, и следишь за дорогой. А не думаешь – остановят‑не остановят. Остановят – и потом начинать какие‑то истории рассказывать", – говорит водитель Александр Дивак.

Реклама

Тем не менее, в офисе президента приложению "Дія" прочат большое будущее – в нем может появиться кнопка решения судьбы страны. То есть, избрания президента и депутатов всех уровней, и референдумы можно будет проводить онлайн.

Впрочем, не все общество оптимистично настроено. Многие переживают, что приложение призвано следить за ними, контролировать их. Но приложение не требует доступа ни к камере, ни к микрофону, ни к геолокации. Возможно, опасность немного преувеличивают? Конечно, мы делимся важными данным – от паспорта с местом прописки до идентификационного кода. И хочется быть уверенными, что программа очень хорошо защищена. Хотя многих это и вовсе не касается – документы около миллиона пользователей приложение просто не видит. Этот недостаток обещают в скором времени исправить.

Однако, яркие звездочки Starlink предвещают не только цифровое гражданство, но и новый уровень общения и взаимодействия человечества. Поэтому на втором месте по количество загрузок на смартфоны – приложение Zoom. В нем, кстати, проходила и презентация приложения "Дія". Популярным этот инструмент сделал именно карантин, ведь Zoom – программа для видеоконференций. А вместо режиссера в ней работает искусственный интеллект.

Приложение стало популярным благодаря простоте в использовании. Тимофей, например, берет через него уроки игры на скрипке, ведь карантин – не повод пропускать занятия. К слову, и общеобразовательную школу парень посещает из своей комнаты – класс из 32 учеников встречается с учителями в Zoom.

Реклама

В видеоконференции могут присутствовать до тысячи участников. Есть функции не только записи, но и перевода сказанного в текст. На экран можно выводить все, что захотите, со своего компьютера. Компания ДТЭК, например, провела в глубокую шахту Wi-Fi, и в конференции можно участвовать даже из-под земли. Правда, в онлайн-школах случаются досадные случаи. Ученики выкладывают пароли от конференции в общий доступ и интернет-тролли устраивают провокации, например, запускают ролики порнографического содержания на уроке в Zoom.

Читайте также: Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

Третьим по популярности приложением в смартфонах стала "Новая почта", потому компания запустила акцию на курьерскую доставку. А во время карантина это очень запрашиваемая функция. И под стать почтовом оператору – куча приложений, которые позволяют нам оставаться на диване максимально долго. В частности, это сервисы доставки еды их ресторанов или магазинов. Сейчас среди них большая конкуренция, и они следят и за качеством товара, и за его сроком годности.

Напомним, ранее правительство заявило, что благодаря приложению "Дія" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама