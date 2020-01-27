Эпоха нефти по 100 долларов закончилась: названы причины

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Цена на нефть упали на фоне нового коронавируса из Китая. Однако и в целом на мировом рынке черного золота наблюдается тенденция к снижению спроса. Как рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе глава компании ВР Боб Дадли, глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии.

По словам Дали, на фоне роста добычи в США это сделает маловероятным повторение циклов, когда цены нефти достигали 100 долларов за баррель и даже превышали этот уровень.

"Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии", – считает глава ВР.

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Дадли также отметил, что "сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии". При этом в отдельных странах падение спроса может быть значительным в случае введения ограничений на использование двигателей внутреннего сгорания.

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Высокая волатильность цен на нефть маловероятна также из-за появления третьего игрока на рынке нефти – США. Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли. США создали ценовой демпфер на рынке нефти, от чего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена, полагает он.

Напомним, 27 января цены на нефть снижаются на опасениях о падении спроса из-за распространения нового коронавируса, который убивает по человеку каждый час. Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 000 баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs.

Как сообщалось, в январе-2020 в Китае появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV, который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. Детали узнавайте в материале сайта "Сегодня" – Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности.

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