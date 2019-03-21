Маркарова о мини-саммите в Брюсселе: ЕС готов выделить Киеву транш
По ее словам, в Евросоюзе оценили прогресс по выполнению Украиной программы
В Европейском Союзе (ЕС) заявили о готовности предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что 20 марта состоялось заседание Кабинета министров и совещание по траншу Евросоюза под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, а также мини-саммит Украина – ЕС в Брюсселе (Бельгия).
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В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, а также президент Европейского совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента (ЕП) Антонио Таяни и другие представители Еврокомиссии.
"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья", – сообщила Маркарова.
Ранее Порошенко назвал мини-саммит Украина – ЕС чрезвычайно важным и уникальным. Он подчеркнул, что никогда ранее Украина не встречалась одновременно на одной встрече с президентом Евросовета, президентом ЕК, президентом ЕП и членами Еврокомиссии.
Участники мини-саммита отметили значительный прогресс, достигнутый в углублении двусторонних отношений с 2014 года, включая заключение и начало имплементации Соглашения об ассоциации, успешное функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также введение безвизового режима:
Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ". Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.
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