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Маркарова о мини-саммите в Брюсселе: ЕС готов выделить Киеву транш

Сегодня, 14:07

По ее словам, в Евросоюзе оценили прогресс по выполнению Украиной программы

Фото: Оксана Маркарова / Facebook
Фото: Оксана Маркарова / Facebook.
Маркарова о мини-саммите в Брюсселе: ЕС готов выделить Киеву транш //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/37b/188/5c937b188591d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/37b/188/5c937b188591d.jpg Экономика По ее словам, в Евросоюзе оценили прогресс по выполнению Украиной программы

В Европейском Союзе (ЕС) заявили о готовности предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что 20 марта состоялось заседание Кабинета министров и совещание по траншу Евросоюза под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, а также мини-саммит Украина – ЕС в Брюсселе (Бельгия).

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В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, а также президент Европейского совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента (ЕП) Антонио Таяни и другие представители Еврокомиссии.

"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья", – сообщила Маркарова.

Ранее Порошенко назвал мини-саммит Украина – ЕС чрезвычайно важным и уникальным. Он подчеркнул, что никогда ранее Украина не встречалась одновременно на одной встрече с президентом Евросовета, президентом ЕК, президентом ЕП и членами Еврокомиссии.

Участники мини-саммита отметили значительный прогресс, достигнутый в углублении двусторонних отношений с 2014 года, включая заключение и начало имплементации Соглашения об ассоциации, успешное функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также введение безвизового режима:

Напомним, в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере одного млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ". Первый транш в размере 500 млн евро поступил в декабре.

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Тег ЕС, Евросоюз, саммит, транш, финансовая помощь, Маркарова

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