ЕС окончательно согласился на торговые переговоры с США – СМИ

Решение поддержали большинство стран Евросоюза

Фото: REUTERS / Yves Herman.

Страны Европейского Союза (ЕС) сегодня, 15 апреля, дали окончательное согласие на начало официальных торговых переговоров с США, сообщает агентство Reuters.

Это решение, предложенное Еврокомиссией (ЕК), поддержали большинство стран ЕС. При этом Франция проголосовала против, а Бельгия воздержалась.

ЕК, которая координирует торговую политику ЕС, намерена начать переговоры по двум направлениям. Первое касается снижения пошлин на промышленные товары. Цель второго – упростить компаниям выполнение стандартов ЕС и США.

Напомним, Министерство торговли США 31 мая 2018 года объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Размер пошлин составил 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня того же года эти ставки начали действовать. Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Позже министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что началась торговая война США и Европы. По его словам, подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста.

В апреле 2019 года сообщалось, что Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера подготовило список европейских товаров, пошлины на которые станут "ответной мерой на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности".

11 апреля страны ЕС дали первоначальное согласие на официальные переговоры с США.

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