ЕС спасают после пандемии: Еврокомиссия создает фонд на 750 млрд евро

Больше 40% средств планируют перечислить самым пострадавшим странам - Испании и Италии

Европейская комиссия не утвердила выделение триллиона евро на создание фонда для восстановление экономики ЕС после коронавируса, остановившись на отметке в 750 млрд евро.

Об этом сообщил у себя в Twitter еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Комиссия предлагает фонд восстановления в 750 млрд евро, который добавляется к общему набору инструментов, которые уже начались. Это решительный шаг Европы, чтобы противостоять беспрецедентному кризису", – написал он 27 мая, не дожидаясь, пока о деталях плана объявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Фонд получит название "ЕС нового поколения" и дополнит программу экстренной помощи объемом 540 млрд евро, которая будет запущена 1 июня.

Ранее европейские СМИ узнали, как будут распределяться деньги из нового фонда. Так, 500 млрд евро странам ЕС получат в качестве безвозмездной помощи, а 250 млрд евро выдадут в качестве кредитов по льготным условиям.

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Причем больше 40% средств получат две самые пострадавшие от пандемии страны ЕС – Италия и Испания (173 и 140 млрд евро соответственно).

Приоритетными направлениями для помощи будет "зеленая" энергетика: реновация жилого и государственного сектора зданий с использованием энергосберегающих технологий, приоритетное финансирование проектов альтернативной энергетики и перехода на водородное топливо, развитие чистого транспорта, включая сокращение роли традиционного грузового автотранспорта и возрождение электрифицированных железных дорог в Европе.

Утвержденная программа будет длиться в течение всего семилетнего бюджетного цикла Евросоюза — с 2021 по 2027 год.

В Еврокомиссии уточнили, что эти колоссальные средства будут привлечены в виде займов на коммерческом рынке, которые должны быть выплачены к 2058 году.

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Напомним, ранее Еврокомиссия спрогнозировала, что пандемия коронавируса спровоцирует в Европе рецессию исторического размаха и экономический спад экономики ЕС на рекордные 7,4%.

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