В Европе презентуют план восстановления экономики стоимостью в триллион евро

На следующей неделе Европейская комиссия обнародует план восстановления экономики еврозоны объемом свыше 1 триллиона евро. Такое заявление сделал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Предложение, выдвинутое Германией и Францией, о создании фонда экономического восстановления объемом 500 млрд евро было одобрено, однако Домбровскис сказал, что Еврокомиссия примет дополнительные меры.

"Мы стремимся не к увеличению потенциала финансирования в пределах сотен миллиардов, а скорее к цифре, превышающей триллион евро. Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения об инструменте восстановления", – сказал вице-председатель Еврокомиссии.

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Он добавил, что предложение связать фонд восстановления с очередным долгосрочным бюджетом ЕС на 2021-2027 годы, станет основой для обсуждения правительствами всех стран ЕС в июне.

Еврокомиссия изучает возможность выделения части из указанных средств уже в текущем году, однако это будет сложно сделать с юридической точки зрения.

Париж и Берлин в понедельник предложили создать фонд восстановления, который будет предоставлять гранты регионам ЕС и секторам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.

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Две крупнейшие страны ЕС предложили Еврокомиссии занять эти средства от имени всего блока и потратить их в дополнение к бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

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Такая мера может помочь южным странам, включая Италию или Испанию, восстановить свою экономику, при этом избежав увеличения долговых рисков. Европейский центральный банк также приветствовал идею масштабных грантов, сказав, что это позволит предоставить помощь наиболее пострадавшим странам и продемонстрировать солидарность.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что отмена карантинных ограничений и открытие закрытых из-за коронавируса внутренних границ в странах Евросоюза должна происходит поэтапно и скоординировано.

Напомним, недавно в Еврокомиссии спрогнозировали рецессию исторического размаха, назвав шесть главных рисков.

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