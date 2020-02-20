Есть ли нефть в масле: в прошлом году осуществили более 48 тысяч проверок

В Украине, которая наращивает экспорт пищевых продуктов, в прошлом году провели 48 033 проверок. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая составила отчет о результатах своей работы.

Проверяющие обнаружили 752 предприятия-нарушителя, к которым применили штрафы на общую сумму 15,96 млн гривен.

Кроме того, принято 376 решений о временной приостановке производства или обращения пищевых продуктов (кормов), если они представляют угрозу для жизни и здоровья человека или животных.

За год по итогам проверок приняли 203 решения об отзыве, изъятии или уничтожении пищевых продуктов.

Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках провели 17,6 млн исследований партий продукции животного и растительного происхождения.

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По их результатам не допущено к реализации 411,3 тонн опасных и недоброкачественных продуктов, из которых 340,7 тонн уничтожено, 70,6 тонн утилизировано, – говорится в отчете.

При этом на бойнях специалисты провели почти 616 млн экспертиз, по результатам которых не допущено к реализации 8856,3 тонн опасного мяса и субпродуктов, из которых 615,6 тонн направлено на обеззараживание, а еще 8240,7 тонн утилизировано.

Что касается контроля импортной продукции, специалисты службы в прошлом году проинспектировали около 400 тыс. тонн мяса и мясной продукции, из которых вернули обратно поставщикам 150 тыс. тонн, изъяли и утилизировали 10 тыс. тонн.

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Также проведены экспертизы около 128 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов, из которых возвращено 49 тыс. тонн, утилизировано 10,8 тыс. тонн.

Из 78 тыс. тонн импортной молочной продукции, подлежащей экспертизе, специалисты вернули обратно 10 тонн и утилизировали менее 200 кг.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро и остается в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине откроют реестры органической продукции.

А новости "Сегодня" рассказывали о последствиях за нарушение законодательства в сфере органического производства.

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