Сколько продуктов Украина вывезла в Европу в 2019 году: названа сумма

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С декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро и остается в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента. Такие данные обнародовала Еврокомиссия в мониторинговом отчете.

По сравнению с показателями аналогичного периода 2017-2018 годов экспорт этих продуктов из Украины увеличился на 36%.

Кроме Украины, среди главных экспортеров аграрной продукции стали США (12 млрд евро), Бразилия (11,7 млрд евро) и Китай (6,1 млрд евро).

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Помимо этого, Украина снова вошла в тройку лидеров среди производителей овощей и фруктов в Восточной Европе. Она занимает третье место по производству яблок в регионе, а также входит в тройку мировых производителей черешен и смородины. Как свидетельствуют данные европейского статистического справочника 2020 года "Важнейшие европейские рынки с точки зрения Fruit Logistica", в период с 2016 до 2019 года экспорт Украины свежих фруктов вырос с 40 до 80 тыс. тонн. Основными позициями украинского фруктового экспорта являются яблоки и арбузы. В сегменте овощей вырос экспорт лука (с 14 до 20 тыс. тонн).

Комментируя эти данные, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина давно удерживает положительный тренд роста экспорта в ЕС в целом, но наибольшую динамику имеет именно экспорт продукции аграрной и пищевой промышленности.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны.

Государственная служба статистики подтвердила данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года.

Также мы писали о том, что в декабре 2019 года яблоки на оптовых рынках Украины продавали дороже, чем в Польше. При этом в стране выросло предложение импортных фруктов. Так, за ноябрь Украина закупила за рубежом 1,3 тыс. тонн яблок. Это в три раза меньше объемов экспорта.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как осенью изменились цены на базовые продукты в Украине:

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