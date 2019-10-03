"Это победа": Милованов похвалил Раду за закон о концессии

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал решение Верховной Рады принять закон о концессии победой. Об этом он написал 3 октября на своей странице в Facebook.

"Принят закон о концессиях. Он позволяет привлекать частные инвестиции в порты и другую стратегическую инфраструктуру без приватизации. Это победа", – подчеркнул он.

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Новости "Сегодня" писали, что соответствующий закон во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов. Теперь его должны подписать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

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Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает "частнику" право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет чего усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум существенной части).

Концессии эффективно применяются в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года. О принятии необходимого для этого законодательства глава государства говорил еще в августе во время визита в Турцию:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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