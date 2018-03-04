Еврокомиссия выделит 32,5 млн евро на региональное развитие Украины

Несмотря на возникшие проблемы с реализацией программы поддержки Энергетической стратегии Украины, ЕК приняла решение продлить ее

Европейская комиссия по итогам пересмотра портфеля проектов Европейского Союза предусмотрела для Украины EUR32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления.

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), несмотря на возникшие проблемы с реализацией программы поддержки Энергетической стратегии Украины, ЕК приняла решение продлить ее.

"Мы благодарны за помощь, которая предоставляется для поддержки Украины. Но сейчас следует срочно решить несколько вопросов. Прежде всего, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов об отборе проектов ЕС, которые объявляет Еврокомиссия в Брюсселе", – цитирует пресс-служба МЭРТ первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Как напоминает МЭРТ, среди приоритетных направлений портфеля помощи наибольшее финансирование предусмотрено направлению верховенства права – 66 проектов бюджетом EUR334,5 млн, при чем наибольшая доля средств предусмотрена на реформу государственной службы – EUR117,7 млн, управление государственными финансами – EUR66,7 млн, обеспечение верховенства права и борьбе с коррупцией – EUR42,6 млн.

Вторым приоритетным направлением определено местное самоуправление, где реализуется 97 проектов общим бюджетом EUR319 млн, третьим – "экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" – 72 проекта на EUR288,5 млн. В этом направлении основная доля приходится на проекты по энергоэффективности – EUR124,9 млн, а также развитие торговли и частного сектора – EUR64,9 млн, энергетическая безопасность и рыночные реформы – EUR55,5 млн.

Напомним, Еврокомиссия пока не утвердила макрофинансовую помощь для Украины.

Ранее в Еврокомиссии ответили на отказ России поставлять газ Украине.

Также в Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США.