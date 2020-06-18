Европа продлила санкции против России еще на год: за агрессию заплатят

Санкции будут по-прежнему сдерживать экономику России, которая аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донбасса

Санкции против России, которая ведет агрессивную политику против Украины, продлены еще на год – до июня 2021 года. Такое решение принял Совет Европейского Союза. Оно запрещает европейским компаниям инвестировать в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с украинского полуострова. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", – отметил Кулеба в Twitter.

Напомним, 20 июня 2019 года лидеры ЕС продлили до 23 июня 2020 года пакет соответствующих санкций.

Под запретом находится импорт продукции происхождением из Крыма в страны Евросоюза. Запрет распространяется на инвестиции и капиталовложения в Крым. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированная в ЕС компания не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать местные компании или оказывать услуги.

Помимо этого, запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, исключая чрезвычайные ситуации.

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Кроме того, полностью ограничен экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, а также запрещено применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, энергетическом секторе, в частности для исследования, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов; обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строителями и инженерными услугами, связанными с инфраструктурой в этих секторах.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в последнее время Россия пытается избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы

В ответ на это Евросоюз подтвердил намерение не менять свою политику относительно России.

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