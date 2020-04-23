Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости политики

В Раде обратились к Западу из-за попыток России избавиться от санкций (документ)

23 апреля, 15:54

Сергей Мартынец

Украина дважды заблокировала коварные попытки Москвы

В последнее время Россия пытается избавиться от санкций под предлогом эпидемии COVID-19. В связи с этим комитет Верховной Рады по вопросам внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству принял текст обращения к международному сообществу не допустить реализации планов Москвы, сообщает пресс-служба парламента.

Комитет обращается к национальным парламентам иностранных государств, международным организацимй и их парламентским ассамблеям относительно попыток Российской Федерации добиться ослабления или отмены международных санкций под предлогом борьбы с пандемией COVID-19, введенных в ответ на вооруженную агрессию против Украины.

Депутаты призывают международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам Российской Федерации избежать ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права; дальше придерживаться позиции, что единственным легитимным основанием для отмены санкций является прекращение Россией вооруженной агрессии против Украины и деоккупация временно оккупированных территорий; реагировать на новые случаи нарушений международного права со стороны РФ усилением давления на государство-агрессора и введением новых санкций.

Реклама

Подробнее смотрите текст обращения:

В тренде
В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

Как сообщали новости "Сегодня", 3 апреля Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Украинская сторона отмечала, что Москва хотела протолкнуть с помощью своего проекта резолюции механизм для снятия международных санкций.

А 22 апреля Украина заблокировала еще одну резолюцию России в ООН. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это был отредактированный документ, но "его манипулятивная суть не изменилась".

Видео: МИД Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Верховная Рада комитет санкции обращение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявление
Когда закончится война на Донбассе: Зеленский сделал четкое заявлениеПолитика
В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания
В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседанияПолитика
В Украине сократят копов: Зеленский назвал дату
В Украине сократят копов: Зеленский назвал датуПолитика
Зеленский рассказал о своих тестах на коронавирус
Зеленский рассказал о своих тестах на коронавирусПолитика
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспорте
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспортеПолитика
Шмыгаль: Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года
Шмыгаль: Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два годаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...