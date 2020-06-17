Денисова рассказала, как Россия мстит Украине за усиление санкций

Россия усиливает давление на украинских политзаключенных в ответ на ужесточение международных санкций. Оккупанты продолжают грубо нарушать права украинцев в неволе. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Фидбэк Российской Федерации на усиление санкции – физическое и психологическое давление на украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются страной-оккупантом. В ответ на международные санкции РФ усиливает издевательства над незаконно удерживаемых гражданами Украины – отказывает украинским дипломатам в посещении наших сограждан и продолжает физическое и психологическое давление, чем раз нарушает международное и даже российское законодательство", – написала она.

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Денисова перечислила украинских политзаключенных, которые страдают из-за грубого целенаправленное нарушение их прав: Джемиль Гафаров, Владимир Дудка, Игорь Кияшко, Александр Марченко, Тофик Абдулгазиев, Энвер Омеров, Шабан Умеров, Алиев Муслим, Инвер Бекиров, Энвер Сейтосманов, Теймур Абдуллаев, Энвер Мамутов, Владимир Якименко, Руслан Зейтуллаев, Андрей Захтей, Алексей Бессарабов , Узеир Абдуллаев, Рустам Исмаилов, Виктор Шур, Александр Шумков, Вадим Сирук, Эмир-Усеин Куку, Валентин Выговский, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Ремзи Меметов, Геннадий Лимешко, Рефат Алимов, Сергей Бугайчук.

"Подчеркиваю, Российская Федерация должна придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав незаконно заключенных граждан Украины и прекратить репрессии против крымскотатарского народа. Уверена, граждане Украины, которые находятся в кремлевской неволе, готовы к любым испытаниям, но они нуждаются в нашей поддержке", – добавила украинский омбудсмен.

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Как сообщали новости "Сегодня", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожаловался, что Украина помешала России избавиться от санкций. Москва пыталась добиться отмены санкций с помощью резолюции ООН, но украинская делегация разоблачила планы агрессора.

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Несмотря на значительные усилия, которые прилагает Кремль, чтобы хоть на символическом уровне ослабить санкционное давление Запада, петля санкций лишь все туже затягивается на шее режима Владимира Путина. На начало июня Москва стояла перед угрозой введения или продления ряда санкций. Причем эти санкции инициировались разными странами и по совершенно не зависимым друг от друга причинам. Читайте об этом подробней в материале "Все против России: как и за что Кремль удушают санкциями".

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