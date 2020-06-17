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"Наша позиция ясна": в ЕС сделали четкое заявление по снятию санкций с России

17 июня, 14:45

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Евросоюз не собирается менять свою стратегию относительно Кремля

Евросоюз, который собирается еще на год продлить санкции из-за незаконной аннексии Крыма, не намерен менять свою политику относительно России.

Об этом заявил в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза накануне саммита "Восточного партнерства", который пройдет 18 июня.

"Наша позиция ясна относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, мы очень решительны в этом. Мы постоянно напоминаем России о необходимости реализации Минских соглашений. Честно говоря, я не вижу в ЕС никакого „аппетита" изменить нашу стратегию", — сказали в Брюсселе.

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На сегодняшний день стратегия ЕС относительно России привязана к осуществлению Минских соглашений о мирном урегулировании войны на Донбассе, и, как считают в Брюсселе, это не должно меняться.

Несмотря на это, Россия не входит в повестку дня предстоящей встречи лидеров ЕС и "Восточного партнерства".

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"Если делегации захотят сказать что-нибудь относительно России, ее роли в регионе или еще что-то, то, конечно, такая возможность будет. Но официально России в повестке нет", — отметил он.

Напомним, ранее литовский евродепутат и вице-глава делегации в комитете Европарламента об ассоциации Украина-ЕС Пятрас Оштрявичус также заверил в том, что Евросоюз нет будет снимать санкции с Кремля либо менять свою политику касательно этой страны.

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А недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций. Депутаты призывают международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам Российской Федерации избежать ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права.

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Россия ЕС восточное партнерство санкции против России минские соглашения война на Донбассе

Источник: ТАСС

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