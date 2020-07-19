Европа просит Трампа не давить санкциями на бизнес из-за "Северного потока – 2"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обрушился с критикой на решение США ввести санкции против "Северного потока – 2". Об этом сообщает "Голос Америки".

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По словам дипломата, применение этих санкций относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес, противоречит международному законодательству.

"Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьей страной", – отметил он.

Отметим, что таким образом он отреагировал на новые инструкции Государственного секретаря США Майка Помпео по "Северному потоку – 2" и "Турецкому потоку – 2". В этом документе говорится, что если станет известно, что европейские компании сотрудничают с этими российскими энергетическими проектами, они рискуют попасть под санкции.

Боррель призвал Штаты отменить угрозу санкций и призвал их к "открытому диалогу".

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"Там, где существуют различные взгляды на политику, Европейский Союз всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций", – заявил он.

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Напомним, в прошлом месяце в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2". Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.

Также законопроект предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Германия уже выразила опасения из-за стремления США наложить санкции на "Северный поток – 2", поскольку они могут затронуть немецкие госслужбы.

Как мы уже сообщали, США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. Подробнее об этом – в видеосюжете:

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