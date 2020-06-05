В Сенат внесли законопроект об ужесточении американских санкций против "Северного потока — 2"

Будущие санкции будут распространяться на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, на тех, кто оказывает им содействие

Американские законодатели Тед Круз, Джин Шахин, Том Коттон, Рон Джонсон, Джон Баррассо внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2".

"Новый законопроект разъясняет, что санкции США, относящиеся к „Северному потоку — 2", распространяются на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, на тех, кто оказывает им содействие, и на тех, кто предоставляет услуги по страхованию или портовые услуги, а также на компании, которые предоставят сертификацию газопроводу „Северный поток — 2" на начало операций", — говорится в сообщении.

Также законопроект "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Он направлен "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", говорится в заявлении.

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"Северный поток — 2" — это российская ловушка", — заявил Баррассо.

"Он делает Европу и наших союзников зависимыми от России. Мы привержены тому, чтобы заблокировать все российские усилия по завершению этого опасного газопровода", – добавил законодатель

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По версии сенатора, эти действия "не дадут России укрепить свое геополитическое оружие".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%.

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Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Заметим. что санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

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