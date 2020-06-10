Европейский нефтяной гигант объявил о массовых сокращениях

В то время, как Норвегия впервые за 18 лет сокращает добычу нефтииз-за коронавируса, британская нефтяная компания ВР решила бороться с последствиями пандемии другим образом. Как сообщает Reuters, ВР сократит около 15% своих сотрудников в связи с кризисом.

По словам генерального директора BP Бернарда Луни, сокращение затронет около десяти тысяч человек. Большая часть увольнений пройдет к концу 2020 года. Сейчас в компании числится 70 100 сотрудников. В основном сокращения коснутся людей, занимающих руководящие должности. Пятая часть сокращений придется на Великобританию, где работают 15 000 сотрудников.

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Кроме того, компания планирует к концу 2021 года получить экономию средств в размере 2,5 млрд долларов за счет цифровизации и интеграции своих предприятий.

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Напомним, пандемия коронавируса привела к проблемам и в транспортной сфере. Сэкономить средства путем сокращения сотрудников планируют и некоторые авиакомпании. Например, недавно стало известно, что европейский лоукостер EasyJet уволит почти треть сотрудников.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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