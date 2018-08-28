Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша помощи в миллиард евро

Вчера, 20:43

Представитель Украины в ЕС не стал раскрывать условий выделения транша

 

Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша помощи в миллиард евро
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Соглашение о предоставлении Украине первого транша новой макрофинансовой помощи Европейского Союза, общий объем которой составляет 1 млрд евро, будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий во время заседания пресс-клуба МИД.

"Прогресс есть (по согласованию условий выделения Украине первого транша. – Ред.). Условия есть. Я, к сожалению, не могу вам их раскрыть до того времени, когда будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время", – сказал Точицкий.

    Напомним, в сентябре 2018 года может быть заключен меморандум с условиями, по которым Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза объемом в 1 млрд евро. Такой прогноз дал президент Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

    Как сообщалось, 9 марта Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

    4 июля 2018 года председатель Европейского парламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

    Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
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    Источник:

    УНИАН

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