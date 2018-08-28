Украина собирается пополнить резервы на 5 млрд долларов до конца года – НБУ

В международные резервы пойдут не только деньги от МВФ, но и из других источников финансирования, рассказал Чурий

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает поступления в международные (золотовалютные) резервы до конца года около 5 млрд долларов, включая очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ), кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов. Об этом в ходе круглого стола "Что произойдет с гривней осенью?" рассказал заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

Отметим, резервы Украины по состоянию на 1 августа 2018 года составили 17,75 млрд долларов. По данным НБУ, резервы сокращаются уже третий месяц подряд. Главной причиной сокращения резервов в Нацбанке называют платежи по государственному долгу, которые осуществляются в иностранной валюте.

Вместе с тем, основываясь на скором визите миссии МВФ в Украину, в Нацбанке ожидают очередного пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) Фонда – и, соответственно, выделения Украине транша в размере около 2 млрд долларов от МВФ до конца осени. При этом Чурий отметил, что важны не только сами средства от МВФ, но и положительный сигнал другим международным организациям и частным кредиторам.

"После этого Украина по сути открывает себе путь к получению финансирования от международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейская комиссия, на сумму около 1,5 млрд долларов, которые мы можем получить до конца года", – объяснил Чурий.

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По его словам, позитивное решение МВФ сделает более привлекательными и украинские долговые бумаги на международных рынках, – с помощью евробондов Киев надеется привлечь еще 1,5 млрд долларов в золотовалютные резервы страны.

"Украина сможет выйти на рынок евробондов и разместить более длинные бонды на 1,5 млрд долларов – и, надеюсь, более дешевые", – отметил Чурий, добавив, что в этом процессе играет роль не только решение МВФ, но и ситуация на внешних рынках заимствования – пока не слишком "позитивная" на фоне турецкого кризиса, который бьет по развивающимся экономикам.

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Напомним, Украина ожидает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов. Эксперты отмечали, что без подтверждения выполнения Украиной условий МВФ страна не сможет в достаточном объеме привлечь внешнее финансирование.

Ранее в Министерстве финансов уже заявили, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом. Как подчеркнула и.о. министра финансов Оксана Маркарова, украинские власти заинтересованы обсудить с МВФ как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.