Евросоюз даст 15 млрд евро на борьбу с COVID-19: сколько получит Украина

Европейские власти призывают объединить усилия в борьбе с коронавирусом по всему миру

Евросоюз выделит 15 миллиардов евро на борьбу против COVID-19 по всему миру. Такое заявление сделала председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы справимся с пандемией только путем всемирной скоординированной реакции. Вот почему мы должны поддерживать наших партнеров. Это в наших интересах быть уверенными, что борьба против вируса одерживает верх во всем мире. По этой причине Европейский союз гарантирует более 15 млрд евро, чтобы помочь нашим партнерам в мире бороться против коронавируса", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, это позволит покрыть непосредственные нужды в секторе здравоохранения, а также поддержать экономики наиболее пострадавших стран и помочь сохранить рабочие места.

Фон дер Ляйен отметила, что нужно быть готовыми к тому, что ситуация еще более ухудшится, прежде чем она начнет улучшаться.

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Она, в частности, привела пример с Африкой, которой пандемия грозит вслед за Европой и которая нуждается в европейской помощи.

"Европейский союз готов координировать сильный международный ответ на пандемию. Мы можем победить этот вирус, будучи сплоченными и помогая друг другу", – заявила председатель Европейской комиссии.

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Как известно, Украина может довольно тяжело перенести новый кризис, вызванный коронавирусом, и в связи с этим обращается за помощью к международному сообществу.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) подсчитала, что сейчас в мире недоедают более 820 миллионов человек. И кризис, вызванный пандемией коронавируса, только обострит ситуацию. В отчете ООН речь идет в основном об африканских странах.

Международный валютный фонд (МВФ) готов задействовать весь свой резервный фонд – это 1 трлн долларов – для помощи в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Кроме того, мы рассказывали: страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Распределять средства будут Всемирная организация здравоохранения, МВФ и группа Всемирного банка.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля в Украине коронавирусная болезнь COVID-19 была лабораторно подтверждена у 1462 человек.

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