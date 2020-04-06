Коронавирус повергает мир в экономическую яму: что делать Украине

Организация объединенных наций (ООН) подсчитала, что сейчас в мире недоедают более 820 миллионов человек. И кризис, вызванный пандемией коронавируса, только обострит ситуацию. В отчете ООН речь идет в основном об африканских странах, Украине голод пока не грозит. Но способы защитится от худших последствий пандемии и экономического кризиса искали на Киевском форуме по безопасности. Из-за карантина экспертам и должностным лицам впервые пришлось общаться онлайн. Участники интернет-саммита назвали это своей антикризисной миссией.

По состоянию на конец марта в США из-за пандемии остались работы 3,5 млн человек. Итог первой недели апреля – в Америке уже 10 млн безработных. В Европе впервые за 22 года наблюдений упал до критической отметки PMI – индекс деловой активности. Если упрощать, то это индекс покупательной способности; еще проще – у граждан ЕС заканчиваются деньги. Вопрос: кого в такой ситуации будут спасать мощные экономики, себя или соседей и партнеров?

Пока сбережений американского и европейского центробанков достаточно, чтобы держать свои экономики и граждан на плаву. Украинский НБУ может только мечтать о таких ресурсах. Добавить к воздействию глобального кризиса еще и изнурительную вийну – и картина неутешительна. Впрочем, при разумном перераспределении госбюджета и у нас найдется небольшой, но все же ресурс. Однако парламент на прошлой неделе, когда трижды собирался на внеочередные заседания, изменения в госбюджет-2020 так и не смог внести.

"Они сейчас приняли только законы о том, как тратить, но они не приняли закона о том, как эффективно тратить и как заработать. удивляет, почему монобольшинство не выполняет свою ключевую функцию. Они, наоборот, сейчас, имея 254 голоса, должны голосовать. Вот здесь нужен сейчас турборежим. План действий, как выжить государстве, как выжить бизнесу, как выжить людям, работающим в государственном секторе. Как не провалиться в экономический кризис, из которого выходить годами", – говорит основатель Фонда "Открой Украину", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

Новоназначенный министр финансов Сергей Марченко, который тоже присоединился к онлайн-форуму признал: по доходам бюджета за первый квартал – провал. Как будет дальше, никто точно не посчитает. А в мае Украину ждут еще и пиковые выплаты по госдолгу. Чиновник надеется на возобновление сотрудничества с МВФ. Тогда, говорит, падение будет не столь болезненным.

"Мы можем закрыть вопрос выплаты долгов и при этом обеспечить выполнение наших социальных обязательств дополнительно возникнут в период кризиса. С целью выхода из кризиса мы стараемся максимально сохранить капитальные расходы. Расходы на строительство дорог не будут сокращены, то есть это позволит нам оживить экономическую активность, создать спрос государства на рынке металлопродукции, других продукций, создать рабочие места", – считает Марченко.

Для преодоления кризиса из-за коронавируса Кабмин создаст стабилизационный фонд на 200 миллиардов гривен. А Арсений Яценюк предлагает создать и антикризисный центр – в него, кроме чиновников, должны войти представители бизнеса. Ну а пока участники онлайн-форума пришли к общему печальному выводу – без сотрудничества с МВФ Украину ждет дефолт.

"Почему МВФ обязательно? Частный капитал не приходит, когда есть полная паника, и эта паника, вероятно, будет по крайней мере полгода. Это как было в 2008 году", – отмечает старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд. В тренде "Россия попалась в сети": как обвал газовых цен играет на руку Украине

Сейчас речь идет о кредите МВФ в 5,5 млрд долларов. Чтобы их выделили, парламент должен принятьзакон о регулировании банковской системы. Сергей Марченко шутку назвал его "законом о зомби-банкинге". Депутаты приняли документ только в первом чтении, очевидно, надеясь обойти спорные вопросы вокруг ПриватБанка и получить транш. Соцсети взорвались шуткой, мол, за закон в первом чтении МВФ отправит Украине фотографию кредита.

"Каждый член парламента, который не проголосует за законы, которые необходимы для Международного валютного фонда, персонально будет нести ответственность за банкротство страны и банкротство граждан Украины – это я знаю точно", – отмечает Яценюк.

Ко второму чтению к банковскому законопроеку уже поступило более 5000 поправок. Это такая национальная парламентская игра: хочешь завалить закон или затянуть его рассмотрение до второго пришествия, напиши как можно больше поправок.

Если глобальный карантин закончится до конца июня, то есть шанс роста ВВП в мире на 2%. Но так говорят оптимисты. Реалисты напоминают – если на этот год прогнозировали 4%, то два означает лишь то, что ВВП будет расти вдвое более низкими темпами. И это так сказать, средняя температура по больнице. В Украине, согласно обновленному макропрогнозу Минэкономики, ВВП за год может упасть на 4,8%, а под угрозой может оказаться еще и энергетический сектор.

"Мы за последние девять месяцев видим существенный рост неплатежей в этом секторе и производителям возобновляемой энергетики. Хотелось сфокусировать правительство на решении проблемы неплатежей на рынке и дисбаланса в тарифах", – говорит президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

А пока по осторожным оптимистическим прогнозам, эпидемия имеет отступить до конца мая. А если нет? И рецессия будет глубокой и длительной? И тогда меры по защите от вируса приведут к затяжному спаду, поставив под угрозу жизни людей? И это уже не политико-экономическая, а этическая дилемма. Есть в Британии профессор Филипп Томас, который занимается менеджментом рисков в Бристольском университете. По его исследованиям, если рецессия сократит годовой ВВП более чем на 6,5%, то это унесет больше жизней, чем сам COVID-19. Из-за безработицы, депрессий и самоубийств. Пока нет других исследований, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обнаруженную Томасом зависимость между рецессией и человеческими потерями, но сам факт подобной зависимости, похоже, сомнений ни у кого не вызывает.

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