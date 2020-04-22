Евросоюз даст Украине 1,2 миллиарда: Зеленский заявил о беспрецедентной поддержке

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19, которая может сделать беднее 170 стран в мире.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", – отметил президент Владимир Зеленский.

Деньги, выделенные ЕС, направят на поддержку макроэкономической стабильности Украины.

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Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии.

В целом Евросоюз выделяет около трех миллиардов евро десяти странам-соседям. Следующее после Украины государство, которое получит ​​помощь от ЕС, будет Тунис, которому предоставят 600 млн евро.

Предложение Еврокомиссии еще должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Однако Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, первый транш выделят без промедления и дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года. Как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы Международного валютного фонда и использовании средств Фонда.

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения. Отдельно ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды в Донбассе.

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Помощь Евросоюза является проявлением настоящей солидарности Европы и весомым вкладом в усилия Украины по преодолению последствий пандемии, добавили в Офисе президента.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Евросоюз планирует пересмотреть свою политику относительно программы Восточного партнерства в контексте охватившей мир коронавирусной пандемии и уделить особое внимание в ней Украине.

О том, какие планы строили в Европе по противодействию пандемии коронавируса, мы подробно рассказывали в материале "План Маршалла" для ЕС: почему коронавирус все больше раскалывает Европу".

Каким будет мир после пандемии коронавируса, смотрите в сюжете "Сегодня":

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