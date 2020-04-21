МВФ подсчитал, сколько стран обеднеют из-за пандемии: потери колоссальные

Из-за коронавируса население 170 стран станет значительно беднее. Об этом в блоге Международного валютного фонда сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.

"В этом году в 170 странах уменьшится доход на душу населения, в то время как несколько месяцев назад мы прогнозировали рост дохода на душу населения в 160 странах", – написала Георгиева.

По словам главы Фонда, фискальная помощь, которая была выделена на преодоление негативных экономических последствий из-за пандемии в мире со стороны правительств разных стран, составляет уже 8 триллионов долларов.

Реклама

Георгиева сообщила, что МВФ, который имеет кредитный потенциал в размере одного триллиона долларов, уже одобрил чрезвычайное финансирование для 29 из 103 стран, которые попросили помощь у Фонда.

Как отметила директор-распорядитель МВФ, организация также отложила взыскание долгов с беднейших государств на сумму в 12 миллиардов долларов.

Вместе с тем она выразила обеспокоенность из-за экономической угрозы для развивающихся стран.

"Что меня очень беспокоит, так это развивающиеся страны. Они потеряли уже около 100 миллиардов долларов", – сказала она.

В тренде Впервые в истории: цена американской нефти достигла 0 и ушла в минус

Реклама

Георгиева заявила, что страны, которые сильно зависят от продажи сырья, уже понесли большие потери из-за падения цен на экспортные товары.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд подтверждает прогресс в переговорах с Украинойо новой программе расширенного финансирования (EFF).

Также мы рассказывали, что на международной арене выделение Украине денег от МВФ будет расценено как выигрыш в конкурентной борьбе – ведь за финансирование от МВФ борются более 80 стран.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолтаиз-за карантина и распространения коронавируса в Украине. Наоборот, наша страна могла бы получить от международных финансовых организаций около 10 миллиардов долларов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама