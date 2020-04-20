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  1. Новости политики

В ЕС обсудят политику в отношении Украины во время эпидемии COVID-19

20 апреля, 16:49

Станислав Кожемякин

Главы МИД стран ЕС проведут 22 апреля видеоконференцию, чтоб оценить свой подход

Евросоюз планирует пересмотреть свою политику относительно программы Восточного партнерства в контексте охватившей мир коронавирусной пандемии и уделить особое внимание в ней Украине.

Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Совета ЕС, добавив, что по этому поводу 22 апреля планируется видеоконференция с участием министров иностранных дел стран-членов Европейского союза под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Министры оценят подход и политику ЕС в отношении восточных соседей в свете пандемии COVID-19. Министры уделят особое внимание Украине и региона Восточного партнерства", – сообщили в Совете ЕС.

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Кроме того, будут также обсуждаться и другие вопросы международной повестки дня, в частности: дальнейшие действия по реагированию на пандемию и ситуация в Ливии, где продолжается гражданская война.

Напомним, что ранее в этом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил предоставленную Украиной помощь в транспортировке медикаментов и защитных средств – украинские самолеты "Руслан" и "Мрия" доставили стратегический груз в различные страны Европы, в частности: в Данию, Чехию, Словакию, Румынию и Польшу.

Кроме того, как уже сообщалось, Европейский Союз выделил Украине 80 млн евро в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС Украина коронавирус восточное партнерство Совет ЕС

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