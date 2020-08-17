Евросоюз призвали использовать фонды для помощи охваченной протестами Беларуси

Евросоюз должен использовать свои фонды для помощи Беларуси, где девятый день продолжаются массовые выступления противников президента Александра Лукашенко.

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Об этом заявил в понедельник, 17 августа, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, обращаясь к депутатам польского Сейма (нижней палаты парламента).

"Мы хотели бы, чтобы такой сигнал [об оказании помощи] был послан руководством ЕС, так, чтобы другие страны последовали ему", — сказал дипломат.

Он указал, что в Евросоюзе имеется соответствующий механизм, который позволил бы начать оказывать помощь Белоруссии.

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Напомним, Евросоюз признал выборы в Беларуси сфальсифицированными и готовит санкции.

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А глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что европейские санкции в отношении Беларуси должны быть направлены на отдельных лиц, которые несут ответственность за манипуляцию результатами выборов и насилие в отношении демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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