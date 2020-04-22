Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил Кабмин

Денежную помощь получат физические лица-предприниматели, у которых есть дети младше 10 лет

Кабинет министров поддержал постановление Министерства социальной политики о предоставлении денежной помощи физическим лицам-предпринимателям, имеющим детей, на период действия карантина в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине, вызванной коронавирусной болезнью. Соответствующее постановление принято на заседании правительства с дальнейшей доработкой в течение трех дней.

Как отметила присутствовавшая на заседании министр социальной политики Марина Лазебная, постановление предусматривает предоставление помощи на каждого ребенка физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые принадлежат к первой или второй группе плательщиков единого налога и не используют наемный труд.

"Эти люди преимущественно работают в сфере услуг, сейчас они лишены дохода, поэтому мы предлагаем помощь на каждого ребенка до 10 лет в размере прожиточного минимума, предусмотренного для детей такого возраста", - сказала Лазебная.

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Кроме того, по словам министра, для граждан, потерявших работу, упрощается доступ к получению помощи для малообеспеченных семей.

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"Гражданам, которые зарегистрировались как безработные, будет начислена помощь. Размер помощи может составить в среднем 3 тыс. грн, к нам могут обратиться, по нашим расчетам, около 100 тыс. семей", – сообщила Лазебная.

Также, согласно постановлению, предполагается увеличение срока наличия просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с двух до трех месяцев при решении вопроса о продлении субсидий на следующий период.

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Средства на данные мероприятия предполагается выделить из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью.

Ранее сообщалось, что в Украине установили "карантинный" размер пособия по частичной безработице.

Как известно, в Украине до 11 мая продлили карантин.

Согласно последним данным, в стране подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 624, умерли 174 человека.

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