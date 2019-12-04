Автобусный лоукостер назвал самые популярные украинские направления

/ Фото: facebook.com/FlixBus

Самыми популярными направлениями крупнейшего европейского автобусного оператора FlixBus, который летом начал работать в нашей стране, за полгода работы стали Киев-Варшава, Киев-Краков, Львов-Краков, Киев-Берлин и Киев-Будапешт. Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве Михал Леман, генеральный директор FlixBus в Польше и Украине, сообщает ЦТС.

Украинской сетью автобусного оператора за отчетный период были объединены 37 городов посредством сотрудничества с тремя компаниями-партнерами. До декабря такими партнерами были EuroClub и Gunsel, с декабря к ним присоединился Regabus.

Рейсы FlixBus доступны в девяти областях Украины: Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской.

Прямые рейсы осуществляются в пять европейских стран: Польшу, Германию, Австрию, Венгрию и Чехию.

За шесть месяцев автобусы компании в украинской сети проехали 2,2 млн км.

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При этом количество перевезенных пассажиров и коэффициент занятости кресел на украинских маршрутах за шесть месяцев в компании не озвучили. По словам Лемана, FlixBus не публикует эту статистику согласно внутренним правилам.

Также сегодня, 4 декабря, сообщили о запуске с 11 декабря полностью брендированных автобусов из Одессы в чешский Пльзень через Краков и Прагу. По маршруту следования автобусы будут проезжать Тернополь, Львов, Краков и Прагу.

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А следующим "полностью зеленым" маршрутом FlixBus из Украины может стать направление из одного из крупных украинских городов в Литву. При этом обсуждаются несколько направлений, среди которых города Польши, Венгрии, Германии и страны Балтии.

"Наиболее вероятным вариантом является Литва, потому что это самый короткий из возможных маршрутов", – уточнил Леман.

FlixBus намерен открыть новые маршруты из Украины с началом высокого сезона, то есть во втором квартале 2020 года.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.

А в сентябре стало известно о том, что французский сервис поиска автопопутчиков для дальних поездок BlaBlaCar объявил об объединении с компанией Busfor – сервисом поиска и покупки автобусных билетов в Украине и других странах Центральной и Восточной Европы. Обе компании выразили уверенность, что объединение позволит изменить транспортный рынок в Украине и расширить возможности для путешествий.

Также новости "Сегодня" рассказывали, где оставить домашних животных перед поездкой в путешествие:

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